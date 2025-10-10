43-летняя Сабина Пантус объявила об отсутствии метастаз и победе над раком горла

Телеведущая Сабина Пантус сообщила о победе над раком горла. Контрольное обследование не выявило метастаз в организме.

«Чисто! Никаких очагов и метастаз нет! Интересно, что после того, как взяла результаты в руки, прочла это, опять внутри ничего, тишина. Состояние, как будто меня тяжелым, пыльным мешком по голове хлопнули», - разоткровенничалась 43-летняя Сабина в своем Telegram-канале.

Она призналась, что после получения результатов не испытала никаких эмоций, хотя ранее была уверенна, что будет счастлива.

«Пока только ощущение, что отпускает после сильного напряжения. Все, выдыхаю на полгода», - заключила Пантус.

Телеведущая долгое время не обращалась к медикам и занималась самолечением, поскольку думала, что у нее ангина. В итоге у нее диагностировали третью стадию плоскоклеточной карциномы. В итоге после многочисленных операций и химиотерапий болезнь отступила.

