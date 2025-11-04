43-летняя певица Вера Брежнева сообщила о пополнении в семье

Уехавшая из России в 2022 году экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в личном блоге рассказала о пополнении в семье. Артистка призналась, что у нее появился щенок.

Вера опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстал черный французский бульдог. Брежнева, одетая в домашний костюм бежевого оттенка, с нежностью взяла его в руки и посадила к себе на колени.

При этом бывшая жена композитора Константина Меладзе не раскрыла, какую кличку выбрала для питомца.

Ранее Вера Брежнева выступила вживую за границей и стала объектом насмешек из-за фальшивого вокала. По мнению продюсера Сергея Дворцова, экс-солистка «ВИА Гры» просто обленилась, ведь основные деньги ей теперь могут приносить не концерты, а богатый спонсор.

Также сообщалось, что лишенный российского гражданства комик Слава Комиссаренко рассказал о личном сообщении от Веры Брежневой. В нем исполнительница поинтересовалась, встречается ли стендапер с кем-либо. Кроме того, она лайкнула одну из фотографий Славы.