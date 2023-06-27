43-летняя певица Слава заявила, что к ней приставал голливудский актер Орландо Блум

Несколько месяцев назад певица Слава довольно громко рассталась со своим гражданским мужем бизнесменом Анатолием Данилицким. О своих новых любовных интересах после этого артистка не говорит. Зато с удовольствием вспоминает, кто проявлял ей знаки внимания в разные периоды жизни. Так, артистка утверждает, что однажды заинтересовала одного из самых красивых зарубежных актеров Орландо Блума.

По словам Славы, как-то раз ее пригласили на благотворительный вечер в Лондон, на котором присутствовали многие мировые знаменитости. Там ей выпала честь познакомиться и со звездой «Пиратов Карибского моря». Причем он был настроен не просто на общение, а на нечто большее с исполнительницей хита «Одиночество». Вокалистка утверждает, что Блум откровенно приставал к ней. «Бабуля была нарасхват!» - заявила она.

Напомним, что сам Орландо Блум с 2016 года счастлив в отношениях с певицей Кети Перри. У супругов даже подрастает маленькая дочь Дейзи. А вот Слава стабильностью в личной жизни похвастаться не может. Ее дочери Антонина и Александра появились на свет от разных мужчин. 18 лет артистка жила вместе с бизнесменом Данилицким, однако сохранить союз с ним у нее так и не получилось.

Ранее певицу Славу застали в объятиях нового молодого мужчины. Правда, неизвестно, в каких отношениях они находятся.