43-летняя певица Анна Семенович оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем

Анна Семенович относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой, и на этот раз она сообщила тревожные новости.

В личном блоге знаменитость показала снимки, на которых она лежит под капельницей. Звезда пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что именно с ней произошло.

По словам Анны, она простудилась из-за кондиционера. Сперва артистка пыталась самостоятельно вылечиться при помощи «народных средств»: она приготовила себе куриный бульон и выключила сериал, однако это не помогло. После неудачной попытки Семенович все же обратилась за медицинской помощью. Приехав на место вызова, доктор поставил ей капельницу с витаминами, но и его старания оказались безрезультатными.

Семенович пожаловалась на то, что она всю ночь не спала из-за поднявшейся температуры. Несмотря на плохое состояние здоровья, отменять гастроли певица не собирается.

Ранее мы писали о том, что поклонники призвали Анну Семенович бросить пить на фоне похмелья певицы в Турции. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Татьяну Брухунову заподозрили в том, что она сдает поношенную одежду в магазин после сделанного фото.