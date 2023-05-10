Анна Семенович рассказала, как чуть не лишилась бюста

Больше всего на свете бывшая солистка группы «Блестящие» любит саму себя. В этом артистка не стесняется признаваться и с удовольствием раскрывает секреты своей обаятельности.

Чтобы поддерживать красоту, Анне приходится регулярно наносить визиты к пластическим хирургам.

Первый раз Семенович «бросилась под нож» в 2015 году, когда внезапно «закомплексовала по поводу своей груди», она показалась ей слишком большой.

Артистке представилось, что солидный размер бюста становится чем-то вроде анти-бренда.

Врачи убедили звездную пациентку ничего не трогать.

«Сава Богу, моя индивидуальность осталась со мной, и все обошлось, слава Богу», — вспоминает Анна Семенович.

Но в конце 2022 года Семенович все-таки решилась на хирургическое вмешательство и настояла на липосакции. Врачи отговаривали звездную пациентку, предупреждали, что последствия этой непростой операции заставят женщину пересмотреть жизненные планы.

Сейчас лишний жир убран, правда только из рук и с подбородка. Дело в том, что Анна все еще мечтает стать мамой, а после липосакции в области живота планировать беременность нельзя довольно длительное время.