43-летний певец Стас Пьеха назвал профессию артиста «омерзительной» для мужчины
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Певец Стас Пьеха высказался по поводу профессии артиста. Он назвал ее «омерзительной» для мужчины.
Комментарий исполнителя приводит 78.ru.
«Омерзительная профессия для мужчины, но и прекрасная в то же время», - поделился артист во время общения с журналистами на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
43-летний певец отметил, что не может смотреться в зеркало более 30 секунд – дальше видит изъяны.
«Я выхожу на сцену, и женщины 2 часа смотрят на меня, не отрываясь. И я думаю, на кого ещё так долго могут смотреть? Только на артиста», - высказался исполнитель.
Также артист заявил, что потеря голоса – одна из его фобий. Пьеха боится, что однажды выйдет на сцену и у него пропадет голос. Он порассуждал, что если такое случится, будет «фокусы показывать, стихи читать» или перейдет на рэп.
«У меня будет такой сиплый безголосый классный рэп», - отметил Пьеха.
Ранее стало известно, что музыкант получает за один корпоратив 2,5 млн рублей.