43-летний певец Стас Пьеха назвал профессию артиста «омерзительной» для мужчины

Певец Стас Пьеха высказался по поводу профессии артиста. Он назвал ее «омерзительной» для мужчины.

Комментарий исполнителя приводит 78.ru.

«Омерзительная профессия для мужчины, но и прекрасная в то же время», - поделился артист во время общения с журналистами на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

43-летний певец отметил, что не может смотреться в зеркало более 30 секунд – дальше видит изъяны.

«Я выхожу на сцену, и женщины 2 часа смотрят на меня, не отрываясь. И я думаю, на кого ещё так долго могут смотреть? Только на артиста», - высказался исполнитель.

Также артист заявил, что потеря голоса – одна из его фобий. Пьеха боится, что однажды выйдет на сцену и у него пропадет голос. Он порассуждал, что если такое случится, будет «фокусы показывать, стихи читать» или перейдет на рэп.

«У меня будет такой сиплый безголосый классный рэп», - отметил Пьеха.

Ранее стало известно, что музыкант получает за один корпоратив 2,5 млн рублей.