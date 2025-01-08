43-летний Дима Билан опубликовал фотографии из отпуска на яхте

На выложенных кадрах 43-летний Дима сидит на удобных белых диванах, расположенных в задней части судна. Облаченный в черную футболку, с кепкой на голове и солнцезащитными очками на лице, исполнитель наслаждается хорошей погодой и свежим бризом.

«Ну всё, я думал, этого уже никогда не случится. Мой отпуск!» — написал Билан.

Подписчики певца поздравили его с Новым годом и пожелали ему хорошего отдыха.

Ранее Билан рассказал, как спасался от любовного приворота.