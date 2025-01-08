Опубликовано 08 января 2025, 15:561 мин.
43-летний Дима Билан опубликовал фотографии из отпуска на яхте
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Российский исполнитель Дима Билан на новогодние праздники позволил себе долгожданный отпуск и отправился путешествовать в море на яхте. Фотографии с отдыха он опубликовал в своих социальных сетях.
На выложенных кадрах 43-летний Дима сидит на удобных белых диванах, расположенных в задней части судна. Облаченный в черную футболку, с кепкой на голове и солнцезащитными очками на лице, исполнитель наслаждается хорошей погодой и свежим бризом.
«Ну всё, я думал, этого уже никогда не случится. Мой отпуск!» — написал Билан.
Подписчики певца поздравили его с Новым годом и пожелали ему хорошего отдыха.
Ранее Билан рассказал, как спасался от любовного приворота.