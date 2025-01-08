НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 января 2025, 15:56
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43-летний Дима Билан опубликовал фотографии из отпуска на яхте

43-летний Дима Билан опубликовал фотографии из отпуска на яхте

© Starface.ru

Российский исполнитель Дима Билан на новогодние праздники позволил себе долгожданный отпуск и отправился путешествовать в море на яхте. Фотографии с отдыха он опубликовал в своих социальных сетях.

43-летний Дима Билан опубликовал фотографии из отпуска на яхте

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На выложенных кадрах 43-летний Дима сидит на удобных белых диванах, расположенных в задней части судна. Облаченный в черную футболку, с кепкой на голове и солнцезащитными очками на лице, исполнитель наслаждается хорошей погодой и свежим бризом.

«Ну всё, я думал, этого уже никогда не случится. Мой отпуск!» — написал Билан.

Подписчики певца поздравили его с Новым годом и пожелали ему хорошего отдыха.

Ранее Билан рассказал, как спасался от любовного приворота.

Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин
Теги:
Дима Билан
отпуск
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