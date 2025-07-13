43-летний актер Иван Стебунов рассказал о скором пополнении в семье. Об этом стало известно из соцсетей.

Актер Иван Стебунов выложил в личном блоге фотосессию в ретро-стиле с супругой Еленой Власовой — на снимках он обнимает жену, которая демонстрирует беременный живот.

Судя по фото, первенец может появиться уже в начале осени.

«Счастье!» — подписал снимки актер.

В комментариях поклонники поздравили пару со скорым пополнением: «Какая красота! Поздравляю вас!», «Долгой и счастливой жизни!», «Очень рады пополнению семьи!».

Напомним, Иван Стебунов поженился в июле 2018 года на модели Елене Власовой. До этого актер был один раз женат на актрисе Марине Александровой, с ней он расстался в 2010 году из-за собственных измен.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов задумывался о стерилизации после беременности жены.