42-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала беременный живот

Совсем скоро Наталья Бочкарева станет многодетной мамой. Актриса перестала скрывать свое положение и вышла в свет с округлившимся животом. Пока 42-летняя актриса продолжает работать, но уже в ближайшие месяцы уйдет в декрет.

Наталья не раз рассказывала, что мечтает о троих детях, и теперь ее мечта, наконец-то, исполняется. Напомним, что от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым актриса воспитывает 15-летнего сына Ивана и 14-летнюю дочь Марию. Супруги расстались в 2014 году.

Коллеги Бочкаревой в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!» заявили, что беременна артистка от бизнесмена по имени Роман, с которым она часто появляется на светских мероприятиях. Они тайно поженились в 2020 году, и дети Натальи сразу приняли нового члена семьи. Теперь они даже воспринимают его как отца.

С родным папой Иван и Мария не общаются. Бочкарева поделилась, что Николай Борисов совершенно не участвует в жизни детей. По ее словам, ему никто не запрещал видеться с ними, но в какой-то момент сын с дочерью сами не захотели общаться с отцом.

Алименты Борисов тоже не платит, но Наталья и не требует. Она призналась, что не относится к тем женщинам, которые «трясут» с бывших копейки. Бочкарева намерена сама зарабатывать и обеспечивать свою семью, не претендуя на деньги экс-супруга.

Ранее стало известно, что рэпер T-Killah скоро станет отцом. Он показал фото беременной жены.