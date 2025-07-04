42-летняя жена Николаева блистала в Кремле в новом имидже с длинными волосами

42-летняя жена композитора и певца Игоря Николаева блистала на светском вечере в новом имидже. В День семьи, любви и верности 42-летняя певица Юлия Проскурякова украсила торжественное мероприятие в Кремле своим выступлением.

Супруга знаменитости представила публике элегантный образ, состоящий из атласного топа со стразами и утонченными брюками с блестящими акцентами. Она дополнила образ эффектными серьгами и классическими лодочками на шпильке.

Особый интерес вызвала новая прическа и блондинистый цвет волос у звезды. Поклонники отметили в соцсетях, что Юлия в новом имидже стала выглядеть свежее.

Напомним, что брак Проскуряковой и Николаева уже 14 лет остается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Поженившись в 2010 году, пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях, демонстрируя теплые отношения.

Ранее мы писали о том, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично обратилась к свекрови в день ее рождения.