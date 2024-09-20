42-летняя жена Игоря Николаева посетила вечеринку в платье «не по возрасту»

Жена музыканта Юрия Николаева побывала на премьере фильма «Маме снова 17» в пышном платье в стиле бэби-долл. 42-летняя Юлия Проскурякова примерила наряд, который СМИ прозвали «инфантильным».

Исполнительница и актриса выбрала для выхода в свет голубой наряд с пышной юбкой и белым воротником, отличающийся короткой длиной и кружевной отделкой. Юлия была в лодочках на шпильках такого же оттенка и сумочкой.

Поклонники оценили образ Проскуряковой, которая давно не выходила в свет. Многие назвали ее нежной и воздушной, но нашлись и те, кому наряд показался слишком «игривым» для женщины.

«Красиво, но не по возрасту», «Платье скорее дочке подойдет», – отметили пользователи Сети.

Напомним, что артистка вышла замуж за музыканта в 2010 году. Ее не смутила 23-летняя разница в возрасте, они до сих пор признаются друг другу в любви. В браке у звезд родилась дочь, которой дали имя Вероника. Осенью прошлого года она поступила в школу при консерватории, которую окончил сам Николаев.

Напомним, что у певца есть также дочь Юлия, которой 45 лет. Женщина живет в Майами и хорошо общается с новой семьей отца. Она появилась в первом браке артиста с одноклассницей Еленой Кудряшовой.

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