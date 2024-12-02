42-летняя Светлана Лобода попыталась напомнить о себе странным танцем в ванне
© Lomohov Anatoly/East News
Уехавшая из России певица Светлана Лобода пытается привлечь внимание к себе с помощью откровенных нарядов и танцев в неожиданных местах. В своем блоге она опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстала в наполненной водой ванне.
42-летняя Лобода надела ультракороткое платье золотого оттенка с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ певица дополнила крупным колье из жемчуга, а волосы собрала в гладкий пучок. Кроме того, исполнительница хита «Твои глаза» сделала яркий макияж с акцентом на губы.
Под медленную музыку Лобода сделала несколько движений бедрами и подняла руки вверх.
«Сушеная рыба», - прокомментировал пост один из подписчиков Лободы.
При этом поклонники артистки похвалили ее за шикарную фигуру и смелые образы.
Ранее стало известно, что украинская певица Светлана Лобода после 2022 года стала стремительно терять не только популярность, но и деньги. Доходы исполнительницы хита «К черту любовь» упали в пять раз.