42-летняя Светлана Лобода попыталась напомнить о себе странным танцем в ванне

Уехавшая из России певица Светлана Лобода пытается привлечь внимание к себе с помощью откровенных нарядов и танцев в неожиданных местах. В своем блоге она опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстала в наполненной водой ванне.

42-летняя Лобода надела ультракороткое платье золотого оттенка с глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ певица дополнила крупным колье из жемчуга, а волосы собрала в гладкий пучок. Кроме того, исполнительница хита «Твои глаза» сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Под медленную музыку Лобода сделала несколько движений бедрами и подняла руки вверх.