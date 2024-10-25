42-летняя Сати Казанова впервые стала матерью

Бывшая солистка «Фабрики» Сати Казанова родила первенца. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Исполнительница рассказала о появлении на свет девочки, подчеркнув, что роды состоялись еще 23 октября.

«Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. <…> Муж был рядом все время — той ночью мы оба прошли могучее посвящение», — поделилась артистка.

Напомним, Сати Казанова состоит в браке с итальянский фотографом Стефано Тиоццо с 2017 года. В начале июня певица объявила о своей беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром». По словам артистки, из-за своей эмоциональности ей не удается избежать стресса. Однако, несмотря на это, экс-солистка «Фабрики» заявила, что «интересное» положение повлияло на ее внутреннее состояние — она ощущает трепет и радость, а жизнь наполняется светом и чувством любви.

Ранее Сати Казанова призналась, что встречалась с женатым мужчиной.