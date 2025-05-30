42-летняя певица Юлия Проскурякова снялась в облегающем платье с разрезом

Жена певца Игоря Николаева вышла в свет в облегающем платье с разрезом на ноге. Юлия Проскурякова снялась в наряде с корсетом перед выходом на сцену. Кадр появился в соцсетях звезды.

На 42-летней супруге звезды было платье светло-розового цвета без бретелей и с высоким разрезом на ноге. Юлия добавила к образу босоножки, а из аксессуаров предпочла длинные серьги и эффектное кольцо, оставив шею голой. Поклонники отметили стройную фигуру Проскуряковой.

«Невероятная красотка», «Платье просто огонь», «Шикарный образ», «Чудо как хороша», «Вот это работа над собой», «Отлично выглядите», «Роскошная женщина», – написали в комментариях.

В последнее время Юлия часто говорит о важности принятия себя. Певица призналась, что обрела уверенность благодаря сотрудничеству с профессиональным стилистом. Однако звезда возмущена постоянными сплетнями о возможной беременности и просит прекратить обсуждать женские фигуры.

Напомним, что артистка была поклонницей Николаева и познакомилась с ним после концерта. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, они счастливы и воспитывают дочь Веронику.

Ранее мы писали о том, что наследница супругов пошла по их стопам и записала песню. Композицию для нее написал отец Игорь Николаев.