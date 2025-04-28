42-летняя певица Светлана Лобода поправилась после отъезда из России

42-летняя певица Светлана Лобода располнела за границей. Артистка уехала из России в 2022 году, ей установлен запрет на въезд в страну на 50 лет.

Судя по последним видео из личного блога певицы, она заметно поправилась. На записях заметен второй подбородок.

Лобода исполняла хит «К черту любовь». Она вышла на сцену в откровенном наряде, который едва скрывал некоторые части тела. Возможно, эффект полноты создавал именно он – книзу корсет расширялся.

На изменившийся вид Лободы обратил внимание Telegram-канал «Самые СЛИВки». Авторы написали: «Светлана Лобода раздалась вширь на европейских харчах и без российских пластических хирургов».

Напомним, музыкант Олег Влади, создавший песню «К черту любовь», с 2023 года пытается лишить артистку права исполнять ее. Музыкант объяснял свои действия тем, что не знает, куда идут средства, вырученные с концертов Лободы. Влади готовил апелляцию на решение суда. Проблемой судебных разбирательств стали два договора с певицей, один из которых был на украинском языке. На другом стоит поддельная подпись Влади – это доказала экспертиза.