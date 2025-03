42-летняя певица Мария Зайцева покорила Алексея Чумакова в шоу «Один в один»

Мария Зайцева покорила Алексея Чумакова своим выступлением в шоу «Один в один».

В новом выпуске проекта, где артисты преображаются в различных звезд, участникам пришлось стать героями кинофильмов. Марии Зайцевой достался образ Селин Дион и песня My heart will go on из картины «Титаник».

Члены жюри, среди которых оказался и Алексей Чумаков, остались в восторге от стопроцентного попадания в образ: Мария смогла не только красиво исполнить песню, но и полностью повторить повадки канадской артистки.

Чумаков не стал скрывать свое восхищение Зайцевой. По словам Алексея, он гордится тем, какие усилия Мария прикладывает каждый раз ради проекта. Также певец уточнил, что артистка в точности повторила тембр Селин Дион. Чумаков заверил, что давно знаком с Зайцевой, но благодаря этому номеру, она раскрылась перед ним с другой стороны.

«Я смотрел на нее как зачарованный. При этом она была правильна, статична. Во мне гордость за тебя, за твои тихие ноты. Это настолько филигранно спето, настолько искусно сделано — для меня артист в этом. Я тебя знаю 20 с лишним лет. И сегодня открыл тебя как роскошнейшую "тихую" певицу. Считаю, что это один из крепчайших вокальных номеров вообще всего сезона», — поделился мнением Алексей в шоу «Один в один».

Слова Алексея Чумакова поддержали и другие члены жюри. Однако Марии не удалось стать победителем этого выпуска: первое место занял Вячеслав Макаров.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев раскритиковал участника шоу «Один в один» за пародию на себя.