42-летняя певица МакSим в платье невесты призналась, что не мечтает о замужестве. Ее слова передает Woman.ru.

В Москве состоялся концерт в честь дня рождения МУЗ-ТВ. Мероприятие посетили Владимир Пресняков, Лолита, Люся Чеботина, Валерия, МакSим (Марина Максимова) и многие другие. Звезды особое внимание уделили своим костюмам, не стала исключением и Марина. Певица пришла на мероприятие в белом коротком кружевном платье и с ажурной накидкой на голове. Публика сравнила ее образ со свадебным, однако сама артистка не ассоциировала себя с невестой.

Более того, выйдя к прессе, Марина призналась, что никогда не мечтала о замужестве. При этом она не жалеет о прошлых браках — артистка два раза влюблялась по-настоящему.

«Мне очень повезло, я влюблялась два раза по-настоящему. И прекрасные две дочери у меня растут, которые подтверждают и напоминают мне об этом снова и снова. Женой я была прекрасной», — высказалась знаменитость.

Ранее певица МакSим проигнорировала вопрос о помощи отцов дочерей в их воспитании. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что актриса Анастасия Сиваева развелась с бизнесменом, от которого родила сына.