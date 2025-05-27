42-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в мини-платье
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Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях фото в мини-платье яркого цвета. 42-летняя артистка устроила фотосессию в апартаментах, которые сняла на Кипре.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» следит за своей фигурой и занимается в спортзале. По словам Анны, ее идеальный вес 58-60 кг, поэтому каждый раз она стремится именно к этой отметке на весах. Кроме того, Седокова соблюдает диету, пьет много воды и не употребляет алкоголь.
Напомним, что певица много лет страдает от крапивницы – тяжелой формы аллергии. Во время обострений у нее появляются отеки и сильный зуд. А еще в это время она не может тренироваться и набирает вес. Анна говорит, что в тяжелые моменты она не редактирует фотографии, чтобы поддержать других людей, страдающих из-за подобных заболеваний.
«Важнее здоровья ничего нет», — подчеркивает она.
Поклонники заметили, что Седокова сильно похудела после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Тогда звезда попала в больницу и снимала видео в слезах.
Ранее мы писали о том, что помолодевшая Анна Седокова зажгла на концерте в Майами со старшей дочерью.