42-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в мини-платье

Напомним, что певица много лет страдает от крапивницы – тяжелой формы аллергии. Во время обострений у нее появляются отеки и сильный зуд. А еще в это время она не может тренироваться и набирает вес. Анна говорит, что в тяжелые моменты она не редактирует фотографии, чтобы поддержать других людей, страдающих из-за подобных заболеваний.

«Важнее здоровья ничего нет», — подчеркивает она.

Поклонники заметили, что Седокова сильно похудела после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Тогда звезда попала в больницу и снимала видео в слезах.

Ранее мы писали о том, что помолодевшая Анна Седокова зажгла на концерте в Майами со старшей дочерью.