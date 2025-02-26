42-летняя Наталья Водянова в красном платье появилась на гала-ужине в Дубае

42-летняя модель Наталья Водянова в красном платье появилась на гала-ужине в Дубае. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Наталья уже много лет занимается благотворительностью в рамках своего фонда «Обнаженные сердца». В 2025 году организации исполнилось 20 лет, и в честь этого события Водянова устроила гала-ужин, который посетили многие россияне. В числе приглашенных гостей была Яна Рудковская. Для выхода в свет продюсер выбрала телесное платье от Ermano Scervino, босоножки и сумку от известного бренда.

«Фонду «Обнаженные сердца» исполнилось 20 лет. По этому случаю российский десант высадился в Дубае. Роскошный гала-ужин собрал много красивых и известных людей... Шампанское лилось рекой», — рассказала Яна.

Также Рудковская опубликовала ролик с хозяйкой вечера. Наталья отдала предпочтение красному платью от Ульяны Сергеенко с длинным шлейфом и бантами на плечах. Ее образ дополнили ожерелье и босоножки в тон наряда.

В рамках гала-ужина прошел показ дизайнера Ульяны Сергеенко, который Яна назвала «космической красотой».

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