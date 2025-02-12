42-летняя Наталья Подольская снялась в облегающем комбинезоне без макияжа

42-летняя знаменитость позировала перед зеркалом в голубом облегающем комбинезоне с шортами перед тренировкой. Артистка собрала волосы в гладкий хвост и отказалась от макияжа.

«На спорт», - подписала фото жена Владимира Преснякова.

Напомним, знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, однако он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Ранее Наталья Подольская показала фото из детского сада.