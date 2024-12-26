42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Светлана Устинова разместила в своем блоге фотографию на последних сроках беременности и намекнула, что родила ребенка. Пол малыша актриса раскрывать не стала.

«Спасибо, 2024-й», — подписала фото она.

Продюсер Илья Стюарт, за которого актриса вышла замуж в 2017 году, показал в соцсетях снимок с новорожденным малышом на руках.

Пользователи в комментариях начали поздравлять супругов с пополнением в семье: «Какое счастье! Поздравляю, ребята!», «Самого большого счастья вам и малышу», «Это счастье — быть мамой!».

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