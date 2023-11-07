42-летний певец Алексей Чумаков 30 минут ждал зрителей на концерте в Новосибирске. Об этом сообщает портал Vn.ru.

У Чумакова состоялся большой сольный концерт в Новосибирске. Артист выступил на арене, рассчитанной на 5 тысяч мест. Отмечается, что билеты на мероприятие были полностью распроданы. Несмотря на это, Алексею пришлось задержать концерт из-за отсутствия зрителей на местах. Сообщается, что местные жители заблудились на арене и не могли найти свой сектор.

Спустя 30 минут Чумаков все же вышел на сцену и обратился к публике: «Вы не подумайте, мы приехали вовремя. Нам сказали, что вы еще не все уселись». После этого он начал концертную программу, исполнив нашумевшие хиты под живую музыку. Алексей заявил, что никогда не экономит на своих выступлениях. По мнению певца, его поклонники достойны лучшего.

«Поставить небольшой экранчик и спеть — я на это не согласен. Вы достойны существенно большего», — резюмировал Чумаков.

Ранее Алексей Чумаков рассказал, что муж Алсу назвал его скотиной за отдых с певицей в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.