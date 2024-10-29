42-летний актер Максим Матвеев снялся в золотых серьгах и юбке поверх брюк
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Актер Максим Матвеев снялся в неожиданных образах и удивил публику. 42-летний муж Елизаветы Боярской позировал в золотых серьгах, юбке поверх брюк и кружевном топе, напоминающем салфетку в технике макраме. Снимки публикует Telegram-канал журнала «Москвичка».
Издание сообщило, что героем октябрьской обложки стал Матвеев. Он принял участие в фотосессии и примерил разнообразные образы. Так, на одном из фото он позирует в вязаном топе, демонстрируя подкачанное тело.
На следующем кадре он был в белой рубашке и черном жилете с брошью-розой. Яркой деталью образа стали необычные серьги и кольца.
Муж Боярской также решил примерить костюм песочного цвета, прозрачный черный топ и юбку с высоким разрезом.
«В молодости его можно было назвать актёром театральным, но затем он переключился на телевизионные проекты, а позже и на сериалы для онлайн-кинотеатров — и везде преуспел», – отмечают в журнале.
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