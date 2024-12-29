42-летний актер Артем Ткаченко рассказал о бурной молодости. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актер Артем Ткаченко сыгравший в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Командир», «Струны», вспомнил о студенческих годах. По словам артиста, в молодости больше всего ему запомнились моменты жизни в общежитии.

«Потому что, мне кажется, настоящая студенческая жизнь как раз проходит именно там. Тогда у нас не было таких модных слов, как „вписки“, и все происходило на кухнях студенческих общежитий — и репетиции, и песни, и пляски, и дни рождения, и веселые праздники, и грустные события», — рассказал он.

Напомним, Артем Ткаченко недавно снялся в сериале «Уроки китайского», режиссером которого стал сын Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), Иван Макаревич.

Ранее мы писали о том, что Актер Артем Ткаченко заявил о сложностях при съемке исторических фильмов.

*признан иноагентом на территории РФ.