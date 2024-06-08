42-летний актер Алексей Чадов станет отцом во второй раз

Актер Алексей Чадов и его жена, 36-летняя модель Лейсан Галимовва станут родителями. Для 42-летнего артиста это будет второй ребенок.

О том, что Чадов и Галимова состоят в отношениях, стало известно в 2021 году. Пара старается не афишировать свою личную жизнь. Даже о свадьбе, которая состоялась в конце 2023 года, стало известно не сразу.

О скором пополнении в семье сообщила подписчикам Лейсан. Она опубликовала в своем блоге видеоролик, на кадрах которого предстала в черном костюме с заметно округлившимся животом. Модель решила не подписывать пост, а лишь оставила эмодзи в виде сердца и поставила отметку на Чадова.

Подписчики сразу же принялись поздравлять будущую маму. Они пожелали ей наслаждаться беременностью и родить здорового малыша.

Напомним, в 2014 году у Алексея Чадова в браке с актрисой Агнией Дитковските родился сын. Федор. Даже после развода артист старается как можно больше времени проводить с 10-летним наследником.

Ранее стало известно, что 41-летняя певица Сати Казанова впервые станет мамой. О своей беременности экс-участница группы «Фабрика» рассказала в социальных сетях.