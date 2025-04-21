41-летняя певица МакSим похвасталась стройной фигурой в бежевом мини-платье
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась в личном блоге снимками с празднования Пасхи. Она посетила Консерваторию и выбрала для выхода в свет светлое мини-платье с открытыми плечами, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.
Образ исполнительница хита «Знаешь ли ты» дополнила массивной бижутерией. Она также сделала пышную укладку на распущенных волосах и макияж в нюдовых тонах.
Поклонники Марины отметили, что она прекрасно выглядит после лечения в рехабе.
«Настолько шикарная, что не описать словами», - отметили комментаторы.
При этом нашлись и те, кто не поверил в естественность фотографий. Абросимову заподозрили в злоупотреблении фотошопом.
Напомним, в марте 2023 года МакSим оконфузилась на концерте в Сочи, когда вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения и не смогла петь. После этого она призналась в зависимости и легла на лечение в рехаб. Весной 2024 года артистка сообщила об исцелении.
Ранее МакSим впервые за долгое время появилась на телеэкранах. Она приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ и неожиданно выбрала для выступления свадебное платье. 41-летняя Марина появилась на сцене в белоснежном наряде в пол с рукавами-фонариками и спущенной линией плеча и исполнила грустную композицию о любви.