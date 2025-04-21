НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 апреля 2025, 16:06
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41-летняя певица МакSим похвасталась стройной фигурой в бежевом мини-платье

41-летняя певица МакSим похвасталась стройной фигурой в бежевом мини-платье

© Starface.ru

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась в личном блоге снимками с празднования Пасхи. Она посетила Консерваторию и выбрала для выхода в свет светлое мини-платье с открытыми плечами, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Образ исполнительница хита «Знаешь ли ты» дополнила массивной бижутерией. Она также сделала пышную укладку на распущенных волосах и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники Марины отметили, что она прекрасно выглядит после лечения в рехабе.

«Настолько шикарная, что не описать словами», - отметили комментаторы.

При этом нашлись и те, кто не поверил в естественность фотографий. Абросимову заподозрили в злоупотреблении фотошопом.

41-летняя певица МакSим похвасталась стройной фигурой в бежевом мини-платье

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, в марте 2023 года МакSим оконфузилась на концерте в Сочи, когда вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения и не смогла петь. После этого она призналась в зависимости и легла на лечение в рехаб. Весной 2024 года артистка сообщила об исцелении.

Ранее МакSим впервые за долгое время появилась на телеэкранах. Она приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ и неожиданно выбрала для выступления свадебное платье. 41-летняя Марина появилась на сцене в белоснежном наряде в пол с рукавами-фонариками и спущенной линией плеча и исполнила грустную композицию о любви.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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