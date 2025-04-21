41-летняя певица МакSим похвасталась стройной фигурой в бежевом мини-платье

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась в личном блоге снимками с празднования Пасхи. Она посетила Консерваторию и выбрала для выхода в свет светлое мини-платье с открытыми плечами, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Образ исполнительница хита «Знаешь ли ты» дополнила массивной бижутерией. Она также сделала пышную укладку на распущенных волосах и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники Марины отметили, что она прекрасно выглядит после лечения в рехабе.

«Настолько шикарная, что не описать словами», - отметили комментаторы.

При этом нашлись и те, кто не поверил в естественность фотографий. Абросимову заподозрили в злоупотреблении фотошопом.