41-летняя Ксения Собчак заработала 20 миллионов рублей на недвижимости в Дубае

Ксения Собчак является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Девушка успела зарекомендовать себя и в сфере политики, и в журналистике, вот почему она имеет внушительный заработок. Однако, как выяснилось, знаменитость имеет дополнительный доход со своей недвижимости в Дубае. Об этом сообщает издание kp.ru.

Год назад Ксения купила роскошные апартаменты в ОАЭ за 60 миллионов рублей. Площадь квартиры составляет 120 квадратных метров, а сама недвижимость находится в элитном жилом комплексе, в котором есть рестораны, фитнес-центр и игровые площадки для детей. Несмотря на все удобства, Собчак не проживает в квартире, вместо этого она неплохо зарабатывает на своем владении.

«Теперь средняя цена этой квартиры 83-84 млн рублей. Она выросла на 20 миллионов. Это можно назвать пассивным доходом», — сообщил основатель одного из агентств недвижимости в Дубае Дмитрий Сибилев.

Эксперт считает: Собчак может сдать свою квартиру в аренду, но это будет не самая выгодная инвестиция. Оказывается, при подобном раскладе журналистка будет получать только 5 миллионов в год.

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