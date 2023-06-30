41-летняя Ксения Собчак назвала себя «опухшим покойником» из-за неудачного монтажа передачи

41-летняя Ксения Собчак успела проявить себя как в политике, так и в журналистике. Вот почему знаменитость популярна даже за пределами страны. Не так давно супруга Константина Богомолова приняла участие в съемках австралийской программы «60 минут», однако результат проделанной работы ее не обрадовал. Об этом журналистка сообщила в эфире шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube-канале.

По словам Ксении, во время съемок был неправильно настроен свет, вот почему она едва узнала себя при просмотре передачи. Собчак отметила: из-за отсутствия освещения ее лицо напоминало физиономию «опухшего покойника». Возлюбленная Богомолова заявила, что никогда так не выглядела даже после бессонных ночей.

Несмотря на ошибку операторов и неудачный монтаж, Ксения поблагодарила коллег за то, что они сумели сохранить истинный смысл ее высказываний, не добавив преувеличений.

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