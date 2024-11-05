41-летняя Ксения Бородина выложила редкое фото в купальнике

Знаменитость не скрывает, что сейчас находится вместе с бойфрендом Николаем Сердюковым в Дубае, где также отдыхают ее дочери. Артистка рассказала, что отправила наследниц к морю вместе с бабушкой, а через неделю присоединилась к ним.

Ксения Бородина вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая подарила избраннику дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отшения с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа текущего года Ксения Бородина опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже Бородина подтвердила отношения с блогером.

Ранее Ксения Бородина отреагировала на обвинения в пиар-романе.