41-летняя исполнительница хита Russian girl Женя Любич стала мамой в третий раз. О радостном событии певица рассказала в личном блоге.

Любич держала в секрете, что станет многодетной мамой. Артистка давала концерт на восьмом месяце беременности, но зрители даже не заметили изменений в ее фигуре.

В итоге о родах певицы поклонники узнали из ее социальных сетей. Правда, пока Любич не раскрывает пол ребенка.

Евгения предложила фанатам узнать, кто у нее родился — сын или дочь.

«Как думаете, кто пришел в нашу семью — мальчик, или девочка? Я сама до последнего не знала ответ…, но я его чувствовала, и интуиция меня не подвела», — сказала артистка.

Ребенок стал третьим для Жени. Она состоит в браке с исполнительным директором концертной компании Дмитрием Кончаковским.

Любич не планирует засиживаться в декрете. В мае у певицы запланированы концерты, от которых она не собирается отказываться.

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