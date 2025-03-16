Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Подробности приводит Film Updates.

Сообщается, что Лоуренс родила второго ребенка, однако пол и имя малыша пока неизвестны и официальных подтверждений от актрисы тоже.

Новости о второй беременности Дженнифер появились лишь в октябре прошлого года, когда папарацци заметили ее на прогулке с округлившемся животом. Кроме того, близкая подруга 34-летней Лоуренс рассказывала, что актриса ждала появления малыша ко дню рождения старшего сына, который появился на свет 23 февраля. Но личный врач предупредил знаменитость о том, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс замужем за директором художественной галереи Куком Марони, с которым она познакомились в начале 2018 года благодаря общей знакомой. А уже в феврале 2022 года Дженнифер впервые стала мамой, родив мальчика по имени Саем.

Ранее мы писали о том, что беременную Дженнифер Лоуренс засняли в окутанном дымом Лос-Анджелесе.

Также сообщалось, что Милли Бобби Браун заявила, что побреется налысо после рождения ребенка.