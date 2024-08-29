НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 августа 2024, 13:07
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41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в бассейне на отдыхе

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в бассейне на отдыхе

© Starface.ru

41-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в блоге новую фотографию. Сейчас она находится на отдыхе за границей, откуда часто показывает снимки.

Несмотря на то, что в Португалии Светлана проводит активный отпуск, катаясь на велосипеде, время для расслабления она тоже находит. Недавно она понежилась в открытом бассейне с видом на океан и горы. Актриса была отвернута от камеры и позировала, глядя на небо через солнцезащитные очки. Кадр она предпочла никак не подписывать.

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в бассейне на отдыхе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, фотографиями в Сети Ходченкова делится часто, но не раскрывает поклонникам подробности личной жизни. По слухам, у артистки есть бойфренд, который уже даже успел сделать ей предложение. В светских кругах говорят о том, что ее возлюбленный – это Павел Манченко. Он на 6 лет младше Светланы. Предположительно, он и сопровождает ее в путешествиях.

Сама актриса сообщения о помолвке и тайной свадьбе никак не комментирует.

Ранее появилась информация, что Светлана Ходченкова вернется в театр спустя долгое время ради спектакля «Зал ожидания».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Светлана Ходченкова
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