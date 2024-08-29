41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в бассейне на отдыхе
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41-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в блоге новую фотографию. Сейчас она находится на отдыхе за границей, откуда часто показывает снимки.
Несмотря на то, что в Португалии Светлана проводит активный отпуск, катаясь на велосипеде, время для расслабления она тоже находит. Недавно она понежилась в открытом бассейне с видом на океан и горы. Актриса была отвернута от камеры и позировала, глядя на небо через солнцезащитные очки. Кадр она предпочла никак не подписывать.
К слову, фотографиями в Сети Ходченкова делится часто, но не раскрывает поклонникам подробности личной жизни. По слухам, у артистки есть бойфренд, который уже даже успел сделать ей предложение. В светских кругах говорят о том, что ее возлюбленный – это Павел Манченко. Он на 6 лет младше Светланы. Предположительно, он и сопровождает ее в путешествиях.
Сама актриса сообщения о помолвке и тайной свадьбе никак не комментирует.
Ранее появилась информация, что Светлана Ходченкова вернется в театр спустя долгое время ради спектакля «Зал ожидания».