41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в бассейне на отдыхе

41-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в блоге новую фотографию. Сейчас она находится на отдыхе за границей, откуда часто показывает снимки.

Несмотря на то, что в Португалии Светлана проводит активный отпуск, катаясь на велосипеде, время для расслабления она тоже находит. Недавно она понежилась в открытом бассейне с видом на океан и горы. Актриса была отвернута от камеры и позировала, глядя на небо через солнцезащитные очки. Кадр она предпочла никак не подписывать.