41-летняя актриса Наталья Рудова поделилась результатами похудения после отпуска в Турции

41-летняя звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова продемонстрировала фигуру после недавнего отпуска в Турции. В личном блоге актриса поделилась видео и рассказала, что уже почти сбросила набранный во время отдыха вес.

На опубликованных кадрах Наталья Рудова предстала перед зеркалом в белье. Артистка призналась, что за время отпуска в Турции она набрала два килограмма, один из которых ей уже удалось сбросить.

«Один килограмм из двух, набранных в отпуске, ушел», — сообщила Наталья Рудова.

Актриса отмечала, что поддерживает себя в хорошей форме благодаря регулярным занятиям спортом, а также следит за питанием. Так, в феврале этого года Наталья Рудова заявила, что похудела на четыре килограмма после отказа от любого сахара, кофе и алкоголя. В течение 45 дней артистка употребляла в пищу только курицу, рыбы и зеленые овощи. По словам знаменитости, самым сложным для нее было отказаться от кофе.

«В первый раз брала аскезу. Это, конечно, очень тяжело. Но в очередной раз поняла, насколько я сильный и целеустремленный человек», — делилась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Рудова заявила о необходимости сбросить 10 килограммов.