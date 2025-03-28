41-летний рэпер Тимати и модель Валентина Иванова ждут ребенка

Рэпер Тимати станет отцом в третий раз. По информации StarHit, его возлюбленная Валентина Иванова беременна.

Источник из окружения пары сообщил, что о скором пополнении в семье исполнителя знают пока только самые близкие, поэтому он не спешит делиться подробностями ни с поклонниками, ни с прессой.

«Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», - рассказал инсайдер.

К слову, в последние годы Тимати предпочитает скрывать личную жизнь. Лишь изредка в Сети можно увидеть его фото с возлюбленной. В начале года появлялись слухи, что отношения пары перешли на новый уровень и рэпер сделал модели предложение. Но сама Валентина в блоге делилась, что ответила отказом. Впрочем, это не помешало артисту публично называть ее своей женой.

Напомним, что у Тимати уже есть дети от предыдущих отношений. Дочь Алису от него родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира — модель Анастасия Решетова.

Ранее с Тимати потребовали взыскать 2 млн рублей.