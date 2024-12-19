41-летний актер из «Универа» Алексей Гаврилов стал отцом в третий раз

Актер Алексей Гаврилов стал отцом в третий раз. Его жена Катерина Кейру родила дочь.

Третий ребенок звезды «Универа» появился на свет несколько дней назад. Алексей признался, что мечтал о дочери, поэтому обрадовался, узнав, что у него родилась именно девочка. Ей дали редкое и красивое имя — Эллая.

«С ней как-то так все сложилось, что и весь процесс был в ванной… Мы вообще за естественные процессы, за то, чтобы материнство, беременность были осознанными, и эти процессы нужно понимать», - рассказала жена актера Пятому каналу.

По признанию Гаврилова, он присутствовал на родах, но не все время. Его пригласили в самом начале, в середине и уже в конце. Актер заявил, что благодарен Катерине за такой «новогодний подарок».

Напомним, что у Алексея есть двое сыновей от предыдущих отношений — Соломон и Рама. У Кейру тоже есть ребенок от прошлого избранника — футболиста Ивана Новосельцева.

Ранее актер Александр Петров объявил, что скоро впервые станет отцом. Его жена Виктория беременна.