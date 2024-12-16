41-летнего рэпера Тимати в новой фотосессии сравнили с «кубинским зэком»

Рэпер Тимати выложил несколько снимков с новой фотосессии. На них артиста сравнили с «кубинским зэком».

41-летний музыкант сфотографировался в майке, светлых песочных брюках и черных ботинках. Из аксессуаров у Тимати были солнечные очки и большая сумка.

«Гуччи Дед/Сезон 2024-2025», - подписал Тимати фото, размещенные в личном аккаунте.

Интернет-пользователи отметили, что на фото певец «похож на кубинского зэка». Кто-то заметил, что «Тимати очень постарел». Другие и вовсе писали про неумение певца позировать.

«Киркоров 2.0», «Когда купил новую сумочку и всем нужно ее показать», - говорилось в комментариях.

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