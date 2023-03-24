400 млн дохода на психологии: блогер Сатья Дас имеет 11 квартир, земли и авто

Популярный психолог Сатья Дас за последние годы скопил около 400 миллионов рублей. На днях стало известно, на что он тратит эти средства и куда инвестирует. Об этом сообщается на сайте StarHit.

50-летнего Сатья Даса в профессиональной отрасли знают как «нескучного психолога». Он выступает с мастер-классами по всей территории РФ. Кроме мастер-классов можно записаться на личную встречу, которая стоит порядка трех тысяч долларов (около 210 тысяч рублей).

По данным экспертов, Дас вложил свои деньги в 11 квартир в Сочи и в земли в Краснодаре. Также у него есть дом с гаражом в селе Монастырь недалеко от Адлера. Кроме этого, он имеет в Санкт-Петербурге в районе Крестовского острова квартиру стоимость 170 миллионов рублей и средство передвижения – Porsche Cayenne. Цена такого автомобиля составляет примерно 15 миллионов, в зависимости от комплектации.

Отмечается, что знаменитый психолог зарабатывает не только на консультациях, но и на своих книгах.

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