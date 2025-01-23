«40 с чем-то лет, а он не выходит из комнаты»: Зацепин рассказал о больном сыне певицы Анциферовой

Композитор Александр Зацепин рассказал, что помогает певице Татьяне Анциферовой, которая потеряла голос. По его словам, у артистки умер муж, остался больной сын, который не выходит из комнаты.

Подробностями он поделился в интервью mk.ru.

Зацепин рассказал, что певице делали операцию и задели связки – в результате у нее не стало голоса. Композитор продолжает поддерживать отношения с ней и периодически помогает – по его словам, Анциферова в трудном положении.

«Муж умер в районе 50–60 лет. Сын больной, ему 40 с чем-то лет, а он не выходит из комнаты. У него какая-то боязнь: сидит в комнате и не может выйти. Инвалидом вроде бы признали, но не считают таковым» - поделился композитор.

По его словам, государство не помогает Анциферовой. Зацепин пытался что-то сделать, но мужчину считают нормальным человеком.

«Что значит нормальный, если он не может выйти из комнаты?» - размышляет он.

Сама певица уже не вернется на сцену, уверен Зацепин. Композитор говорит, что петь она не сможет – пострадали связки.

Ранее он объяснял, почему сотрудничал с певицей Аллой Пугачевой.