«Он хорошо зарабатывает»: какую сумму получает Дмитрий Хрусталев за частное мероприятие

В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия фестиваля «Алые паруса», которую вели Дарья Блохина и Дмитрий Хрусталев. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заявил, что за ведение мероприятия Хрусталев мог заработать от двух-трех миллионов.

«Он хорошо зарабатывает: в районе двух-трех миллионов за корпоратив, мероприятие. Все зависит от города и заказчика. Пока нет Ивана Урганта, он находится на слуху, но не могу говорить о сильной востребованности», — высказался продюсер.

Хрусталев редко выходит в свет, избегает общения с прессой, но его все равно зовут на мероприятия. По словам Сергея, особым спросом он пользуется у молодой аудитории. Дмитрий цепляет своей харизматичностью и яркостью.

«В нем есть изюминка. Молодые организации любят его заказывать. Хрусталев всегда сам выбирает мероприятие в силу своей славы и популярности. Он требователен как и любой артист, у которого есть свой райдер, условия для заказчика», — резюмировал продюсер.