40-летняя Светлана Лобода отменила концерт в Киеве после скандала с благотворительностью

Когда-то Светлана Лобода являлась самой востребованной певицей в России. Концерты артистки всегда собирали целые стадионы, а ее песни нередко возглавляли музыкальные рейтинги. Однако все изменилось год назад: тогда знаменитость оборвала связи с Россией и заново начала карьеру в другой стране. По словам Светланы, о прежних успехах говорить не приходится. Это доказывает и то, что на днях артистка угодила в крупный скандал.

25 августа Лобода планировала выступить в Киеве с благотворительным концертом и собрать средства на восстановление ЛОР-отделения в местной больнице для детей. Однако Светлана отменила мероприятие после того, как в ее адрес стали поступать упреки. Пользователи Сети решили, что таким способом певица хотела восстановить репутацию. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание «Страна».

«Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста», — заявили организаторы мероприятия.

Ранее Светлана сообщила о финансовых проблемах и прекращении «большой карьеры». Полное высказывание артистки читайте в этой статье.

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