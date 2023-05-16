39-летняя певица МакSим впервые появилась на ТВ после лечения и удивила всех своей худобой

Не так давно все внимание публики было приковано к Марине Максимовой. В начале 2023 года артистка анонсировала гастрольный тур, однако завершить его она так и не смогла. Певица объяснила подобное плохим самочувствием, вот почему на некоторое время она взяла паузу и занялась лечением. Фанаты Марины были обеспокоены, им казалось, что ситуация очень серьезная. Однако на днях Максимова вышла в свет и удивила публику преобразившимся внешним видом.

Как сообщает «7Дней.ru», певица появилась на шоу «Музыкальная интуиция». Она выглядела весьма отдохнувшей и продемонстрировала зрителям тонкую талию и стройные ноги. Кроме того, Марина принимала активное участие в игре и веселила публику своими шутками.

Несмотря на позитивные изменения, многие пользователи Сети заподозрили обман. Так, некоторые подписчики заявили: передача снималась до скандала с туром, поскольку за короткий срок артистка не могла так резко похудеть и вернуться в свою форму.

К слову, на данный момент ни Марина, ни ее представители никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

Ранее первый директор Максимовой высказался о ее проблемах. Подробности читайте здесь.

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