40-летняя певица Алсу впервые появилась на публике после сообщений о расставании с мужем. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

На протяжении нескольких месяцев в Сети обсуждают разлад в семье артистки. Поговаривают, супруг Алсу изменил ей с молодой брюнеткой, внешне похожей на Анастасию Решетову. Сама исполнительница хита «Зимний сон» никак не комментирует ситуацию. При этом поклонники заметили, что знаменитость перестала носить обручальное кольцо. Долгое время Алсу отказывалась от публичных мероприятий из-за сложившейся ситуации, однако на днях она вновь появилась на сцене со своими хитами.

Певица посетила торжество в Парке Горького, однако сравнений с Анастасией Решетовой Алсу вновь не удалось избежать.

Ранее мы писали о том, что 40-летняя певица Алсу намекнула на новый роман после сообщений о разводе с мужем. Знаменитость опубликовала загадочный пост, который привлек внимание пользователей Сети. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что появившегося на публике без жены Федора Бондарчука заметили в компании молодых девушек.