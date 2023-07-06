40-летняя певица Алсу намекнула на новый роман после сообщений о разводе с мужем

В последнее время все внимание публики приковано к личной жизни певицы Алсу. Поговаривают, знаменитость переживает тяжелый период из-за расставания с супругом из-за его измен. Сама исполнительница хита «Зимний сон» никак не комментирует подобные сообщения: она отказалась от общения с прессой и стала избегать светских мероприятий. Однако недавно в личном блоге Алсу написала пост, который крайне насторожил пользователей Сети.

Артистка поделилась фотографией и сделала к ней философскую подпись, намекнув на начало нового этапа в жизни.

«У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда понимаешь, что жизнь всего одна», — цитирует Пятый канал высказывание Алсу.

Увидев публикацию певицы, подписчики подумали, что таким способом она намекнула на расставание с супругом и начало нового романа.

«Правильно, что шагнули в новое. Незачем это терпеть», — написали фолловеры.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу замечена в объятиях бородатого мужчины на фоне слухов о разводе. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавший из РФ актер Анатолий Белый спустя год пожаловался на проблемы в Израиле.