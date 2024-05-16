40-летняя актриса Наталья Рудова призналась, что у нее нет любви уже десять лет

Актриса Наталья Рудова пожаловалась, что уже очень давно не влюблялась. 40-летняя звезда сериала «Татьянин день» призналась, что последний раз испытывала искренние романтические чувства около десяти лет назад.

«Лет 10 назад. К сожалению», — разоткровенничалась Наталья в своем блоге, где у нее в настоящее время около 4,5 млн подписчиков.

При этом актрису раскритиковали поклонники за опубликованное видео, в котором она изображает девушку, у которой год не было отношений.

Ранее Рудова признавалась, что верит в любовь с первого взгляда. Кроме того, она не скрывает, что часто получает предложения от женатых мужчин, в том числе известных.

Мы также сообщали, что Наталью Рудову преследовал «сумасшедший» поклонник. Он оставлял под дверью ее квартиры цветы и игрушки. Более того, мужчина заявлял, что состоял с актрисой в отношениях несколько лет.