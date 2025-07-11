40-летняя Айза запустила новый бизнес-проект по продаже элитной недвижимости на Бали

Певица и блогер Айза занялась новым бизнесом. Теперь она вкладывает деньги в элитную недвижимость на Бали. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что знаменитость уже запустила девять объектов. При этом, стоимость одной виллы может составлять 213 тысяч долларов (16 млн рублей). И это не самый дорогой объект.

Более того, есть разные варианты. То есть приобрести можно не только один дом, но и целый комплекс. А вот за него уже придется раскошелиться и отдать 949 тысяч долларов (73 млн рублей), выяснил канал.

При этом, еще в феврале этого года бизнесвумен в своей соцсети призналась, что на покупке земли на острове потеряла почти миллион рублей. Она объяснила, что тогда она только начинала заниматься недвижимостью и ей казалось, что достаточно было просто найти участок, договориться с владельцем и внести депозит.

Но все оказалось далеко не так. На самом деле, сначала нужно понравиться хозяину земли как человек – познакомиться с семьей и получить от нее одобрение.

Ранее мы писали о том, как Айза сообщила своим подписчикам, что может стать мамой в третий раз.