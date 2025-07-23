40-летний певец Илья Прусикин* поделился снимком с детьми от разных браков

40-летний певец Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился снимком с детьми от разных браков. Артист опубликовал семейное фото в соцсети.

Артист воссоединился с сыном, который живет с матерью в России. В личном блоге Прусикина* появилось фото с дочкой Александрой от новой возлюбленной и сыном Добрыней от Ирины Смелой. Звездный отец был запечатлен с наследниками на кровати и улыбался.

«Время для семьи», — написал он.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на снимок певца. Они считают, что дети похожи на своих мам.

«Дети пошли в своих мам. Маленькие Соня и Ира. Наконец-то Добрыня с папой. Как же радостно вас видеть с сыном», — написали пользователи Сети.

Напомним, после расставания с Ириной артист закрутил роман с Софьей Таюрской.

Ранее налоговая заблокировала российские счета солиста Little Big Ильи Прусикина*. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что нынешний фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале назвали «самым провальным за всю историю».

*признан иноагентом на территории РФ