Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нарисовал символ мира на Берлинской стене. Соответствующие кадры попали в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

Актер приехал в Берлин, чтобы посетить финал чемпионата Европы по футболу. Гуляя по городу, он не смог пройти мимо известной достопримечательности — Берлинской стены. Артист и его друг достали баллоны с краской и нарисовали логотип «Спартака» с символом мира посередине.

«Как думаешь, пока его не сотрут, сколько людей сфоткается?», — поинтересовался Смольянинов* у приятеля.

Напомним, что в Берлине актер попал в неприятную ситуацию, встретив россиянина. Турист начал оскорблять его, чем едва не спровоцировал драку. После инцидента артист вышел на связь и заявил, что не жалеет о публичном срыве. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летняя певица Алла Пугачева забросила могилу брата после отъезда из России.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга