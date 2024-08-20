НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 августа 2024, 18:58
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«40 лет совместной жизни»: Ида Галич поздравила родителей с годовщиной свадьбы

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием свадьбы фразой «люблю и горжусь».
«40 лет совместной жизни»: Ида Галич поздравила родителей с годовщиной свадьбы

© Starface.ru

Блогер и актриса Ида Галич опубликовала фото родителей и рассказала, что они вместе 40 лет. Знаменитость поздравила отца и мать с годовщиной свадьбы фразой «люблю безумно и горжусь».

«Недавно у нас в семье был большой праздник. Мама с папой встретили 40 лет совместной жизни», - поделилась Галич.

Она удивлена, что родители столько лет вместе и смогли сохранить брак. «Я не понимаю, какая воля, какое терпение, какая любовь должна быть, чтобы прожить вместе почти половину века!» - рассуждала Галич.

Она призналась, что мама всегда смеется по поводу отца. «Если бы прибила твоего отца, уже давно бы вышла по амнистии», - говорит она с юмором о муже.

Ранее 34-летняя Галич высказалась на тему собственной свадьбы. Она заявила, что не хотела бы большое и помпезное торжество или вовсе бы не стала устраивать праздник. Блогер отметила: она «там была, все видела».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ида Галич
родители
свадьба
годовщина