«40 лет совместной жизни»: Ида Галич поздравила родителей с годовщиной свадьбы

Блогер и актриса Ида Галич опубликовала фото родителей и рассказала, что они вместе 40 лет. Знаменитость поздравила отца и мать с годовщиной свадьбы фразой «люблю безумно и горжусь».

«Недавно у нас в семье был большой праздник. Мама с папой встретили 40 лет совместной жизни», - поделилась Галич.

Она удивлена, что родители столько лет вместе и смогли сохранить брак. «Я не понимаю, какая воля, какое терпение, какая любовь должна быть, чтобы прожить вместе почти половину века!» - рассуждала Галич.

Она призналась, что мама всегда смеется по поводу отца. «Если бы прибила твоего отца, уже давно бы вышла по амнистии», - говорит она с юмором о муже.

Ранее 34-летняя Галич высказалась на тему собственной свадьбы. Она заявила, что не хотела бы большое и помпезное торжество или вовсе бы не стала устраивать праздник. Блогер отметила: она «там была, все видела».