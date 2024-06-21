НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 июня 2024, 09:45
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39-летняя певица Акула впервые станет мамой: известен пол ребенка

39-летняя певица Акула перестала скрывать беременность и раскрыла пол малыша.
39-летняя певица Акула впервые станет мамой: известен пол ребенка

© Lomohov Anatoly/EastNews

Популярная в начале 2000-х певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, в 39 лет впервые станет мамой. Отцом будущего ребенка стал 41-летний композитор Игорь Бабаев.

Артистка долго скрывала свою беременность и не делилась подробностями личной жизни. На гендер-парти Почепа пригласила только семью, друзей и коллег, с которыми поддерживает отношения.

Будущие родители с радостью сообщили присутствовавшим, что у них будет девочка. Сейчас певица находится на пятом месяце беременности и дочь появится на свет осенью, когда Оксане уже исполнится 40 лет, пишет StarHit.

«Жизнь подкидывает разные сюрпризы, и чудеса с любым человеком случаются в любом возрасте», — говорила исполнительница хита «Такая любовь».

39-летняя певица Акула впервые станет мамой: известен пол ребенка

© Комсомольская правда/East News

Ранее певица Акула заявила, что хочет отпраздновать свой 40-летний юбилей на концерте. При этом звезду не смущают суеверия. Оксана убеждена, что нужно верить своим ощущениям, а не тому, что говорят.

Источник фото:Lomohov Anatoly/EastNews
Источник:StarHit
Автор:Анна Воробьева
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