Сумка за миллионы и сапоги от Prada: Собчак затмила мужа Богомолова на премьере «Аноры»

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов побывали на премьере фильма «Анора». Об этом сообщает и публикует фото с мероприятия Леди Mail.

Показ картины с участием российских актеров состоялся 10 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве. Здесь собрались звезды кино и шоу-бизнеса. Среди них была Ксения Собчак, которая пришла не одна, а со своим супругом.

42-летняя журналистка выбрала для выхода в свет серый костюм и черную блузку с ярким узором. Ярким акцентом ее образа стали золотистые туфли. Как пишет Woman.ru, это были высокие металлизированные казаки с квадратным мысом от Prada. Кроме того, звезда взяла с собой лаковую сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, цена которой варьируется от 2 до 8 млн рублей.

Собчак собрала волосы и сделала макияж с акцентом на губы, использовав темную помаду. Константин выглядел элегантно в сером свитере, брюках и пальто песочного цвета.

На премьере были замечены и другие артисты: Анна Чиповская, Виктория Толстоганова, Роман Евдокимов и другие звезды. Звездой вечера стал исполнитель одной из ролей, 31-летний Юрий Борисов. Он пришел со своей женой Анной Шевчук. Пара была в хорошем настроении и держалась за руки.

Ранее мы писали о том, что Юра Борисов поделился впечатлениями от картины «Анора». Он признался, что не ожидал такого успеха от ленты американского режиссера Шона Бейкера. Она, напомним, одержала победу на Каннском кинофестивале.